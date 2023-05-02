​Филимонов: «Играли на ноль и на результат»

В Волгограде состоялся матч в рамках проекта «Победа», московский «Спартак» сыграл со сталинградским «Динамо» по мотивам игры 1943 года, и она закончилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

Бывший голкипер российской сборной и московского клуба Александр Филимонов признался, что матч мало напоминал по своему накалу товарищеский, так как было желание добыть результат и отстоять игру на ноль.

- Нельзя пропускать, наша вратарская задача такая. Соперники тоже не хотели пропускать. Играли только на ноль и на результат. Не было мыслей, чтобы поддаться, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».