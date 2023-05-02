Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Филимонов: «Играли на ноль и на результат»

02 Мая 2023 • 05:22 Комментировать

В Волгограде состоялся матч в рамках проекта «Победа», московский «Спартак» сыграл со сталинградским «Динамо» по мотивам игры 1943 года, и она закончилась со счетом 2:0 в пользу «красно-белых».

Бывший голкипер российской сборной и московского клуба Александр Филимонов признался, что матч мало напоминал по своему накалу товарищеский, так как было желание добыть результат и отстоять игру на ноль.

- Нельзя пропускать, наша вратарская задача такая. Соперники тоже не хотели пропускать. Играли только на ноль и на результат. Не было мыслей, чтобы поддаться, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Филимонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Мая
05:22 · Россия. Премьер-лига
​Филимонов: «Играли на ноль и на результат»
04:33 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой вознамерился получить тренерскую лицензию
03:34 · Россия. Премьер-лига
​Гранат: «Манчестер Сити» - машина для побед»
03:17 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Очень жаль, что российская сборная отказалась от азиатского турне»
00:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин - о втором месте «Ростова»: если бы мне это сказали в начале сезона, я бы не поверил
00:45 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев - о Fan ID: очень грустно смотреть на пустые трибуны
00:35 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко - о легионерах в РПЛ: если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит
00:09 · Россия. Премьер-лига
Бородюк готов играть в ретро-матчах снова и снова
01 Мая
23:46 · Россия. Премьер-лига
Генич - о «Ростове»: я желаю команде проиграть в оставшихся пяти матчах
23:26 · Россия. Премьер-лига
Самедов: «Мы хотели победить»
23:26 · Россия. Премьер-лига
Петрежела назвал причину, почему у Дзюбы не получилось в Турции
23:12 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Соболев может торжественно передать титул дельфина Комличенко
23:06 · Россия. Премьер-лига
Романцев: «Зрители получили удовольствие»
22:46 · Россия. Премьер-лига
Аленичев – о победе «Спартака» в ретро-матче: закономерный результат
22:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поделился эмоциями от ретро-матча между «Спартаком» и сталинградским «Динамо»
Все новости
Рекомендуем