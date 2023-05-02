Александр Мостовой вознамерился получить тренерскую лицензию

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой дал понять, что все-таки намерен получить тренерскую лицензию и для этого готов пройти обучение. По его словам, он вскоре намерен поступить на обучение, такой утвердительный ответ он дал на соответствующий вопрос корреспондента, уточнив, что это должно случиться в следующем месяце.

- Да, будет сейчас, всё будет. Поступать буду на обучение. В июне. На самую высокую лицензию, Pro, - заявил Мостовой в интервью «Спорт-Экспресс».

Остается пожелать бывшему игроку московского «Спартака» не отказаться от своих планов!