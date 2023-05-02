​Гранат: «Манчестер Сити» - машина для побед»

Бывший футболист российской сборной и московского «Динамо» Владимир Гранат, считает, что «Манчестер Сити» снова выиграет чемпионат Англии. Долгое время с ним конкурировал лондонский «Арсенал», который смотрелся даже предпочтительнее, чем команда Хосепа Гвардиолы, но «канониры» сбавили, в то время как «горожане», наоборот, смогли прибавить и выиграли уже восемь матчей кряду.

- Если честно, был очень удивлен спаду «Арсенала». Концовка чемпионата была бы намного захватывающей, чем сейчас. Нет интриги за золото. Как мы сейчас видим, «Манчестер Сити» — машина для побед. Невозможно с ними конкурировать в АПЛ, - цитирует слова Граната Sport24.