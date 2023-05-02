Титов: «Очень жаль, что российская сборная отказалась от азиатского турне»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов считает ошибочным отказ от участия в предстоящем летом чемпионате CAFA - Футбольной ассоциации Центральной Азии. Титов считает, что и в этом случае политические мотивы оказались превыше спортивных, но не уточнил, что именно он имеет ввиду.

- Мне очень обидно, что наша команда отказалась от участия в турнире CAFA. Мне бы очень хотелось увидеть ее в полном составе на хорошем турнире, но решаем не мы. Это уже политика, - цитирует слова Титова новостное агентство «РИА Новости».

Сборная России не участвует в официальных матчах с осени 2021 года.