Бояринцев - о Fan ID: очень грустно смотреть на пустые трибуны

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о системе Fan ID в Российской премьер-лиге.

Экс-игрок сборной России отметил, что очень грустно смотреть на пустые трибуны в главном футбольном дивизионе России, ведь футбол без болельщиков - это не футбол.

«Но есть камень преткновения, который мы не можем преодолеть», - заявил Бояринцев в разговоре со Sport24.

Напомним, что паспорта болельщиков начали действовать на всех стадионах РПЛ с этого календарного года.

Многие активные болельщики приняли решение бойкотировать матчи, из-за чего резко упала посещаемость.