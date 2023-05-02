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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бояринцев - о Fan ID: очень грустно смотреть на пустые трибуны

02 Мая 2023 • 00:45 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о системе Fan ID в Российской премьер-лиге. 

Экс-игрок сборной России отметил, что очень грустно смотреть на пустые трибуны в главном футбольном дивизионе России, ведь футбол без болельщиков - это не футбол.

«Но есть камень преткновения, который мы не можем преодолеть», - заявил Бояринцев в разговоре со Sport24.

Напомним, что паспорта болельщиков начали действовать на всех стадионах РПЛ с этого календарного года.

Многие активные болельщики приняли решение бойкотировать матчи, из-за чего резко упала посещаемость.

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Евро-Футбол.Ру,
Денис Бояринцев fan id
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