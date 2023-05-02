Павлюченко - о легионерах в РПЛ: если дровосеки будут приезжать из-за рубежа, то надо сокращать лимит

Бывший футболист столичных «Локомотива» и «Спартака» Роман Павлюченко высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России.

Экс-игрок сборной России отметил, что, если будут приезжать игроки уровня бразильца Малкома, то пусть приезжают, а если из-за рубежа будут приезжать дровосеки, то нужно сокращать лимит.

«Сильные иностранцы нужны. Посмотрите на чемпионат Англии… Это самое сильное первенство не из-за того, что там англичане играют», - приводит слова Павлюченко «Риа Новости».

Напомним, что на данный момент клубы РПЛ могут включать 13 иностранцев, а на поле одновременно могут появляться восемь легионеров.