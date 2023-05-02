Бородюк готов играть в ретро-матчах снова и снова

Бывший футболист московских клубов «Динамо» и «Локомотива» Александр Бородюк заявил, что с удовольствием сыграет снова в ретро-матче, наподобие тому, что прошел накануне в Волгограде в рамках проекта «Победа». По словам Бородюка, ему очень понравилась атмосфера на стадионе, она, по мнению бывшего футболиста, стоит того, чтобы воспроизводить подобные легендарные встречи.

- Потрясающая атмосфера. Благодарны всем болельщикам, которые пришли на футбол. Посмотрите, какая атмосфера в Волгограде — городе‑герое. Мы будем счастливы сюда приехать еще раз. Футбол объединяет всех, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».