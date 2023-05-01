Генич - о «Ростове»: я желаю команде проиграть в оставшихся пяти матчах

Комментатор Константин Генич высказался о конфликте с «Ростовом», который произошёл после матча 25-го тура со «Спартаком».

Напомним, что ранее пресс-служба команды с берегов Дона в телеграм-канале негативно высказалась в его адрес.

Специалист искренне пожелал «Ростову» проиграть во всех оставшихся матчах, ведь это те люди, которым он всегда шёл на встречу и с которыми прекрасно общался, а по итогу получил нож в спину.

«Меня обвиняют в предвзятости к клубу, к которому я с искренней симпатией отношусь уже не первый год. И в клубе с берегов Дона прекрасно об этом знают. И мы общались, и продолжали общаться до вчерашнего дня очень мило и очень тепло. Поэтому, мне кажется, я не заслужил такой пост», - заявил Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».