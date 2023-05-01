Самедов: «Мы хотели победить»

Полузащитник Александр Самедов стал автором одного из голов в прошедшей игре московского «Спартака» со сталинградским «Динамо», состоявшейся в рамках проекта «Победа». После игры он поделился своим мнением о ней, призвав проводить побольше таких матчей. Напомним, что гол Самедова стал вторым в матче, а первый на свой счет записал Роман Павлюченко.

- Мы хотели победить, может быть, у нас команда помоложе, но самое главное, что доставили праздник, удовольствие людям. Как мы смотримся? Каждый в силу своих возможностей, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».