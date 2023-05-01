Романцев: «Зрители получили удовольствие»

Футбольный матч, состоявшийся в честь грядущей годовщины Дня Победы, понравился зрителям - такое мнение высказал Олег Романцев, тренер ретро-команды московского «Спартака», который сыграл со сталинградским «Динамо» по мотивам аналогичного матча в 1943 году.

- Мне кажется, как мы просили, они выполнили задачу. Зрители получили удовольствие. Спасибо, было много объективных болельщиков, они ушли довольные, на мой взгляд, - заявил специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «спартаковцы» забили сопернику два безответных мяча усилиями Павлюченко и Самедова.