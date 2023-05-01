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Аленичев – о победе «Спартака» в ретро-матче: закономерный результат

01 Мая 2023 • 22:46 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о победе над сталинградским «Динамо» в ретро-матче, который был посвящён матчу, который прошел 2 мая 1943 года после освобождения Сталинграда в ходе Великой Отечественной войны. 

Экс-игрок сборной России отметил, что результат получился закономерным. 

«Я думаю, на поле мы были посильнее, чем местные футболисты. Возможно, молодость сыграла свою ключевую роль», - приводит слова Аленичева «Матч ТВ». 

Напомним, что «красно-белые» одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Романа Павлюченко и Александра Самедова. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Аленичев Динамо Сталинград
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