Аленичев – о победе «Спартака» в ретро-матче: закономерный результат

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о победе над сталинградским «Динамо» в ретро-матче, который был посвящён матчу, который прошел 2 мая 1943 года после освобождения Сталинграда в ходе Великой Отечественной войны.

Экс-игрок сборной России отметил, что результат получился закономерным.

«Я думаю, на поле мы были посильнее, чем местные футболисты. Возможно, молодость сыграла свою ключевую роль», - приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Напомним, что «красно-белые» одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Романа Павлюченко и Александра Самедова.