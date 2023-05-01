Мостовой поделился эмоциями от ретро-матча между «Спартаком» и сталинградским «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о ретро-матче против сталинградского «Динамо», который был посвящён 80-летию победы в Сталинградской битве.

Экс-игрок сборной России отметил, что испытал замечательные эмоции, а после первого тайма столичный клуб собрался и выиграл по-спаратковски.

«Давно не участвовал в таких матчах. А на большом футбольном поле вообще давно не играл, года три. Поэтому позитивные эмоции захлёстывали немного», - приводит слова Мостового, который появился на поле во втором тайме, «Чемпионат».

«Красно-белые» одержали победу со счётом 2:0.