Романцев высказался о ретро-матче между «Спартаком» и «Динамо» Сталинград

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался о ретро-матче, в котором красно-белые» одержали победу со счётом 2:0 над сталинградским «Динамо».

Романцев, был на тренерском мостике столичного клуба в этом матче, отметил, что его сильно впечатлили болельщики, которые по делу реагировали на хорошие и негативные действия на поле.

«Мне понравились болельщики и их количество, невиданное количество, даже по телевизору нет столько болельщиков, — приводит слова Романцева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что авторами голов стали Роман Павлюченко и Александр Самедов.