Титов - о ретро-матчах: кассу делает «Спартак» — здесь собраны великие футболисты

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о ретро-матче против сталинградского «Динамо», который был посвящён 80-летию победы в Сталинградской битве.

Экс-футболист сборной России отметил, что нужно отдать должное команде РФС, ведь это самый большой выезд, на котором присутствовали 36 тысяч болельщиков, что является большим событием

«Что привлекает столько болельщиков помимо отсутствия Fan ID? Надпись «Спартака» Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак». Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» одержали победу со счётом 2:0.