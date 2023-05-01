Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Титов - о ретро-матчах: кассу делает «Спартак» — здесь собраны великие футболисты

01 Мая 2023 • 22:21 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о ретро-матче против сталинградского «Динамо», который был посвящён 80-летию победы в Сталинградской битве.

Экс-футболист сборной России отметил, что нужно отдать должное команде РФС, ведь это самый большой выезд, на котором присутствовали 36 тысяч болельщиков, что является большим событием

«Что привлекает столько болельщиков помимо отсутствия Fan ID? Надпись «Спартака» Москва. С уважением к любому российскому клубу, но кассу делает «Спартак». Здесь, в раздевалке, собраны великие футболисты», - приводит слова Титова «Чемпионат».

Напомним, что «красно-белые» одержали победу со счётом 2:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Егор Титов Динамо Сталинград
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
22:46 · Россия. Премьер-лига
Аленичев – о победе «Спартака» в ретро-матче: закономерный результат
22:36 · Россия. Премьер-лига
Мостовой поделился эмоциями от ретро-матча между «Спартаком» и сталинградским «Динамо»
22:29 · Россия. Премьер-лига
Романцев высказался о ретро-матче между «Спартаком» и «Динамо» Сталинград
22:21 · Россия. Премьер-лига
Титов - о ретро-матчах: кассу делает «Спартак» — здесь собраны великие футболисты
22:20 · Россия. Премьер-лига
Ещенко оценил посещаемость матча легенд
22:14 · Россия. Премьер-лига
Валерий Газзаев - после ретро-матча: «Спартаку» всё время помогают»
22:06 · Россия. Премьер-лига
Матч легенд «Спартака» и «Динамо» Сталинград стал самым посещаемым в 2023 году
21:06 · Россия. Премьер-лига
В турецком клубе подтвердили интерес к Кузяеву
20:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Показатели Дзюбы говорят о низком уровне РПЛ
19:56 · Россия. Премьер-лига
Аленичев и Титов - в основе: Состав команды легенд «Спартака» на матч против сталинградского «Динамо»
19:32 · Россия. Премьер-лига
У Кузяева есть варианты во Франции и Турции – названы клубы
19:25 · Россия. Премьер-лига
Объявлена дата матча легенд «Спартака» и «Крыльев Советов»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет «Локомотиву» по Дзюбе
19:13 · Россия. Премьер-лига
Сенников высказался о будущем Дзюбы в «Локомотиве»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Легенды «Спартака» приехали на матч на ретро-автобусе видео
Все новости
Рекомендуем