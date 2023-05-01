Ещенко оценил посещаемость матча легенд

Защитник Андрей Ещенко сыграл за команду легенд «Спартака» в матче против «Динамо» Сталинград. Он оценил посещаемость матча – на трибунах собралось более 36 тысяч зрителей.

«Это очень круто. Побольше бы таких мероприятий, чтобы люди приходили семьями, разные поколения легенд, чтобы обобщались к истокам истории. Ну и чтобы просто приходили посмотреть хороший матч», - сказал Ещенко, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, что легенды «Спартака» отпраздновали победу в этой игре, которая проходила в формате с двумя таймами по 30 минут. После финального свистка на табло горел счёт 2:0 в пользу «красно-белых». Голы на свой счёт записал Роман Павлюченко и Александр Самедов.