Валерий Газзаев - после ретро-матча: «Спартаку» всё время помогают»

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев дал комментарий после матча легенд сталинградского «Динамо» и «Спартака», который завершился в пользу «красно-белых» (2:0). 68-летний специалист возглавлял команду ветеранов хозяев.

- Ну, «Спартаку» все время помогают, - с улыбкой отметил Газзаев в эфире «Матч ТВ», - намекая на некоторые спорные решения арбитра.

Валерий Газзаев добавил, что его команде не хватило физической готовности, в основном из-за возраста. Многим подопечным тренера под 50-60 лет.

Напомним, что победу «Спартаку» принесли результативные удары Романа Павлюченко и Александра Самедова.