Матч легенд «Спартака» и «Динамо» Сталинград стал самым посещаемым в 2023 году

В понедельник вечером состоялся матч с участием команд легенд – «Динамо» Сталинград против московского «Спартака». «Красно-белые» смогли победить с результатом 2:0 благодаря результативным ударам Романа Павлюченко и Александра Самедова.

Игра легенд стала наиболее посещаемой в России в 2023 календарном году. На трибунах «Волгоград-Арены» присутствовало 36 630 болельщиков.

Стоит отметить, что для посещения ретро-матча любителям футбола не нужен был Fan ID. Как известно, после внедрения в России системы с паспортами болельщика посещаемость игр, мягко говоря, оставляет желать лучшего.