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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «Евсеев для «Факела» оптимальный вариант» эксклюзив

01 Мая 2023 • 21:51 Комментировать (1)

Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером воронежского «Факела» Вадима Евсеева, который сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова.

- Сегодня не так много хороших тренеров для РПЛ. «Факел», видимо, понял, что перспектив с Пятибратовым не так много, что уровень Премьер-лиге, скажем так, превышает его возможности. У Евсеева был пункт в контракте о том, что он мог покинуть «Шинник» ради команды из РПЛ. Так же было у него, когда он уходил из «СКА-Хабаровска» в «Уфу». То есть его отпускают по-доброму, без всяких конфликтных ситуаций. Я думаю, для «Факела» приход Евсеева сегодня оптимальный вариант. Наверно, воронежский клуб боялся, что по окончании сезона у Евсеева будут другие предложения, поэтому рискнул и назначил его сейчас.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Щербаченко Чемпионат России Вадим Евсеев РПЛ
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Комментарии (1)
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Антидыня
01 Мая 2023 в 22:21
Ха -ха, а если не получится )))
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