Бывший главный тренер и спортивный директор «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение главным тренером воронежского «Факела» Вадима Евсеева, который сменил на этом посту Дмитрия Пятибратова.

- Сегодня не так много хороших тренеров для РПЛ. «Факел», видимо, понял, что перспектив с Пятибратовым не так много, что уровень Премьер-лиге, скажем так, превышает его возможности. У Евсеева был пункт в контракте о том, что он мог покинуть «Шинник» ради команды из РПЛ. Так же было у него, когда он уходил из «СКА-Хабаровска» в «Уфу». То есть его отпускают по-доброму, без всяких конфликтных ситуаций. Я думаю, для «Факела» приход Евсеева сегодня оптимальный вариант. Наверно, воронежский клуб боялся, что по окончании сезона у Евсеева будут другие предложения, поэтому рискнул и назначил его сейчас.