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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Павлюченко и Самедов помогли «Спартаку» обыграть «Динамо» Сталинград в ретро-матче

01 Мая 2023 • 21:49 Комментировать

В понедельник вечером проходил матч легенд – «Динамо» Сталинград против «Спартак» Москва. «Красно-белые» отпраздновали победу со счётом 2:0. Авторами результативных ударов стали Роман Павлюченко и Александр Самедов.

Стоит сказать, что игра проходила в формате двух таймов по полчаса. Участие в матче приняли многие известные в прошлом футболисты – Олег Веретенников, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и другие.

Ознакомиться с тем, как развивались события в матче легенд «Спартака» и сталинградского «Динамо», можно в текстовой трансляции.

Следующий матч легенд пройдёт в пятницу, 2 июня. В нём сойдутся команды «Спартака» и «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Сталинград
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