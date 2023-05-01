Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В турецком клубе подтвердили интерес к Кузяеву

01 Мая 2023 • 21:06 Комментировать

Мурад Акын, который занимает пост спортивного директора клуба «Фатих Карагюмрюк», дал комментарий насчёт слухов об интересе к Далеру Кузяеву из «Зенита».

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока», - сказал Акын, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что в ближайшие дни «Фатих Карагюмрюк» планирует провести встречу с Кузяевым.

Отметим, что действующий контракт Далера Кузяева с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона, то есть подписать 30-летнего игрока можно будет бесплатно. Кузяев хочет трудоустроиться в Европе – это его приоритет. «Зенит» при этом хотел бы сохранить футболиста в своих рядах.

У Кузяева есть варианты во Франции и Турции – названы клубы

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Далер Кузяев Фатих Карагюмрюк Мурад Акын трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Мая
21:06 · Россия. Премьер-лига
В турецком клубе подтвердили интерес к Кузяеву
20:44 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: Показатели Дзюбы говорят о низком уровне РПЛ
19:56 · Россия. Премьер-лига
Аленичев и Титов - в основе: Состав команды легенд «Спартака» на матч против сталинградского «Динамо»
19:32 · Россия. Премьер-лига
У Кузяева есть варианты во Франции и Турции – названы клубы
19:25 · Россия. Премьер-лига
Объявлена дата матча легенд «Спартака» и «Крыльев Советов»
19:19 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет «Локомотиву» по Дзюбе
19:13 · Россия. Премьер-лига
Сенников высказался о будущем Дзюбы в «Локомотиве»
18:53 · Россия. Премьер-лига
Легенды «Спартака» приехали на матч на ретро-автобусе видео
18:31 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хотел купить Головина – агент
17:27 · Россия. Премьер-лига
Головин «Боруссии» понравился, Промес – нет: Агент вспомнил историю
17:21 · Россия. Премьер-лига
В Европу не возьмут: Камоцци оценил перспективы Дзюбы
16:56 · Россия. Премьер-лига
Галактионов назвал Дзюбу топовым футболистом
16:40 · Россия. Премьер-лига
Радченко: «Зенит» обыграет «Спартак»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Корнаухов: «Полагаю, второе место разыграют ЦСКА и «Ростов»
16:32 · Россия. Первая лига
«Алания» лучше использовала шансы и в меньшинстве обыграла «Арсенал»
Все новости
Рекомендуем