В турецком клубе подтвердили интерес к Кузяеву

Мурад Акын, который занимает пост спортивного директора клуба «Фатих Карагюмрюк», дал комментарий насчёт слухов об интересе к Далеру Кузяеву из «Зенита».

«Да, мы заинтересованы в приобретении Кузяева. Если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым. Важно желание самого игрока», - сказал Акын, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Функционер отметил, что в ближайшие дни «Фатих Карагюмрюк» планирует провести встречу с Кузяевым.

Отметим, что действующий контракт Далера Кузяева с «Зенитом» рассчитан до конца нынешнего сезона, то есть подписать 30-летнего игрока можно будет бесплатно. Кузяев хочет трудоустроиться в Европе – это его приоритет. «Зенит» при этом хотел бы сохранить футболиста в своих рядах.

У Кузяева есть варианты во Франции и Турции – названы клубы