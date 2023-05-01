Аленичев и Титов - в основе: Состав команды легенд «Спартака» на матч против сталинградского «Динамо»

В понедельник вечером пройдёт матч команд легенд сталинградского «Динамо» и московского «Спартака». «Красно-белые» выйдут на поле в таком составе:

Филимонов, Хлестов, Парфенов, Головской, Онопко, Аленичев, Титов, Коновалов, Мелешин, Кечинов, Ширко.

В запасе игру начнут следующие футболисты: Мостовой, Тихонов, Самедов, Бояринцев, Павлюченко, Комбаров, Павленко, Баженов, Ещенко.

Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробномтях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.