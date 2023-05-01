У Кузяева есть варианты во Франции и Турции – названы клубы

Действующий контракт связывает полузащитника Далера Кузяева с «Зенитом» до конца нынешнего сезона. Питерский клуб предлагает 30-летнему футболисту новый трудовой договор, однако Кузяев хочет оценить варианты с трудоустройством в Европе.

Как сообщает sport24, у Кузяева есть варианты продолжения карьеры во Франции и Турции. Так, в Лиге 1 россиянином интересуется «Марсель», а в Суперлиге - «Фатих Карагюмрюк».

Отмечается, что главный тренер команды «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло хотел бы создать связку с Далером Кузяевым и Магомедом Оздоевым в центральной части поля.

В сезоне 2022/2023 Далер Кузяев забил пять голов в 30 матчах.