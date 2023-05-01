Объявлена дата матча легенд «Спартака» и «Крыльев Советов»

Матчи с участием команд легенд в России теперь будут проводиться чаще. В первый вечер мая, как известно, состоится матч между командами легенд сталинградского «Динамо» и московского «Спартака».

Что касается следующей игры команд легенд, то она пройдёт в пятницу, 2 июня. В ней сыграют легенды «Спартака» и «Крыльев Советов». Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза.

Не пропустите подробную текстовую трансляцию матча команд легенд сталинградского «Динамо» и московского «Спартака» на портале LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.