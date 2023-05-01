Смородская дала совет «Локомотиву» по Дзюбе

Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента «Локомотива», дала клубу совет по вопросу будущего нападающего Артёма Дзюбы.

На прошлой неделе стало известно, что «Локомотив» начал обсуждать возможность продления контракта с Дзюбой. Действующее соглашение 34-летнего игрока рассчитано до конца сезона.

«Железнодорожникам» надо продлевать контракт с Дзюбой, но я считаю, что не более чем на один год», - сказала Смородская, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Артём Дзюба провёл за «Локомотив» в Премьер-лиге России восемь матчей. В них форвард отметился восемью забитыми мячами.