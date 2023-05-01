Сенников высказался о будущем Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы в московском клубе. По мнению Сенникова, «железнодорожники» предложат 34-летнему футболисту пролонгировать трудовое соглашение.

«Локомотиву» нужен нападающий, но есть ли ещё альтернативы? Плюс Артём подходит по стилю игры «железнодорожникам». Дзюба сейчас ключевое звено, ничего не надо менять, когда всё получается», - сказал Сенников, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Что касается срока нового контракта, то Сенников отметил, что клубу и футболисту нужно будет находить общий язык.

Напомним, что Артём Дзюба забил восемь голов в восьми матчах за «Локомотив» в чемпионате России.