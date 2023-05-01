В понедельник вечером состоится матч легенд – «Динамо» Сталинград против «Спартак» Москва. Команда легенд «красно-белых» приехала на эту игру на ретро-автобусе. Видео показал телеграм-канал «КП Спорт».

Матч легенд стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Если говорить о чемпионате России, то на текущий момент лидером в турнирной таблице является «Зенит». Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на 11 очков, а третий «Спартак» - на 12. До конца сезона осталось пять туров.