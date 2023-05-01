«Спартак» хотел купить Головина – агент

Агент Александр Клюев, клиентом которого является полузащитник Александр Головин, ответил на вопрос о том, хотел ли «Зенит» подписать футболиста.

«Пытался ли «Зенит» купить Головина? В переговоры мы точно с ними не вступали. Я знаю, что «Спартак» хотел Головина, когда он был в ЦСКА. Его и Марио Фернандеса», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

С лета 2018 года Александр Головин выступает за «Монако». Всего за этот клуб россиянин провёл 172 матча, в которых забил 24 гола и отдал 33 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Монако» занимает четвёртое место в турнирной таблице французской Лиги 1.