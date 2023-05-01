Головин «Боруссии» понравился, Промес – нет: Агент вспомнил историю

Агент Александр Клюев, который работает с хавбеком «Монако» Александром Головиным, вспомнил о том, как футболиста просматривала «Боруссия» из Дортмунда. Дело было летом 2017 года, когда в чемпионате России встречались ЦСКА и «Спартак».

«Боруссии» Головин давно нравится. Их главный скаут приезжал за ним смотреть ещё на матч ЦСКА - «Спартак» в августе 2017 года. Он отсматривал Сашку и Промеса. Головин ему понравился, а Квинси - нет. Ещё тогда визитками обменялись», - сказал Клюев, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что в 2018 году после чемпионата мира Александр Головин покинул ЦСКА и перебрался в «Монако». Российский полузащитник до сих пор выступает за этот клуб из Лиги 1. В сезоне 2022/2023 Головин провёл 41 матч, в которых записал на свой счёт семь голов и восемь голевых передач на партнёров.