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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В Европу не возьмут: Камоцци оценил перспективы Дзюбы

01 Мая 2023 • 17:21 Комментировать

Известный футбольный функционер Франко Камоцци дал комментарий по поводу перспектив Артёма Дзюбы.

Напомним, что Дзюба забил уже восемь голов в восьми матчах Премьер-лиги за «Локомотив». Накануне форвард отметился дублем в поединке против «Химок» (5:1).

«Думаю, что Артём ещё долго может играть на высоком уровне, но только на уровне РПЛ. К сожалению, он ничего не показал в Турции, а сейчас ему уже 34 года. Дзюбе в таком возрасте будет сложно уехать из России и заиграть в Италии или любом другом европейском чемпионате», - сказал Камоцци, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что Франко Камоцци в своё время был советником Леонида Федуна, когда тот владел «Спартаком».

Действующий контракт Артёма Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Клуб уже начал обсуждать возможность продления трудового соглашения с нападающим.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Франко Камоцци
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