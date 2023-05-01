Галактионов назвал Дзюбу топовым футболистом

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов отметил высокий уровень нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, что в воскресенье Дзюба оформил дубль в матче Премьер-лиги против «Химок» (победа 5:1). Теперь на счету 34-летнего форварда восемь голов в восьми матчах чемпионата России за «железнодорожников».

«Артём своим профессионализмом, уровнем готовности, своей игрой показывает и доказывает, что он топовый игрок. Мы со своей стороны - и коллектив, и ребята - всецело работаем вместе для достижения командного результата», - сказал Галактионов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 8 мая – против «Сочи».