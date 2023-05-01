Артём Дзюба отметился дублем в воскресном матче чемпионата России против «Химок» (победа 5:1). В первом случае 34-летний нападающий исхитрился забить «ударом скорпиона». По этому поводу РПЛ представила Дзюбу как супергероя.

«Встречайте нового персонажа из вселенной супергероев – Скорпион», - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

Также Лига рассказала о главных чертах Дзюбы как супергероя.

«Питается топливом из слёз хейтеров, умеет забивать самые разные голы, хорош на послематчевых интервью», - говорится в публикации.

Артём Дзюба забил восемь голов в восьми матчах Российской премьер-лиги за «Локомотив». Следующий поединок команда проведёт 8 мая – против «Сочи».