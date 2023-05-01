Тикнизян призвал не думать о конкуренции с «Зенитом»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался насчёт предположения о том, что в следующем сезоне команда сможет конкурировать с «Зенитом».

Тикнизян отметил, что на сегодняшний день для «Локомотива» самым важным является следующий матч против «Сочи».

«Строить какие-то планы сейчас - абсолютно нерационально. Перед этим сезоном мы тоже строили какие-то планы, ходили и рассказывали прессе, что мы будем навязывать конкуренцию «Зениту». Где сейчас они, и где мы?» - сказал Тикнизян, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Локомотив» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Что касается «Зенита», то питерцы уже в следующем туре могут оформить свой пятый чемпионский титул подряд.