Борис Игнатьев указал на главную причину обилия тренерских отставок в РПЛ

В Российской премьер-лиге по ходу сезона произошла уже 17-я тренерская отставка – Дмитрий Пятибратов покинул «Факел», уступив место Вадиму Евсееву. Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев назвал главную причину большого числа тренерских отставок в топ-дивизионе России.

«Первое, и самое главное - непрофессиональный и любительский подбор кадров нашими клубами», - сказал Игнатьев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Также Игнатьев отметил, что российская тренерская школа сейчас не блещет, и что в клубах Премьер-лиги работают неподготовленные люди.

Отметим, что лидером РПЛ за пять туров до финиша чемпионата является «Зенит».