Хет-трики и покеры бразильских футболистов в чемпионатах России

29 апреля на «Самара-Арене» Малком оформил покер. Это повод, чтобы вспомнить самых ярких и результативных кудесников кожаного мяча из Латинской Америки. Безусловно, они оставили след в российском футболе. Малком – автор последнего шедевра в ворота «Крыльев Советов» с четырьмя забитыми мячами – появился на свет в 1997 году. И в общем-то он уже и не совсем бразилец. 24 февраля он получил российское гражданство.

В среднем за сезон в высшем российском футбольном обществе рождалось шесть хет-триков. Так было в сезонах 2003-2005, 2007, 2009, 2014, 2019/20, 2021/22. Были, конечно, спады, как, скажем, в сезоне-2011/12, когда был зафиксирован всего один хет-трик, но тут же в 2012/13 «народилось» десять хет-триков. Покеров конечно же было меньше.

Лидер бразильской гонки Вагнер Лав

Восемь лет провёл в армейском клубе самый результативный бразильский футболист в российском чемпионате Вагнер Лав. За 158 проведённых матчей на его счету 79 забитых мячей и четыре хет-трика. Причём три из них приходятся на ноябрь – не самый футбольный месяц не только для бразильцев, но и для россиян. Ладно, когда матчи проходили в манеже, но в 2006 и 2008 году Вагнер Лав отличался результативностью на открытых стадионах. Причём в играх ЦСКА с «Москвой» и «Рубином» временной отрезок составил менее недели – всего шесть дней. Но самые знаковые три мяча за игру бразилец забил 12 июля 2008 года «Спартаку». Армейцы не просто продлили тогда беспроигрышную серию в «Дерби всея Руси», но и «деклассировали» исторического соперника со счётом 5:1. Тогда, 15 лет назад, самой знаковой фигурой стал Вагнер Лав. Единственный иностранец – член клуба бомбардиров имени Григория Федотова, трёхкратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка страны, трёхкратный обладатель Суперкубка, победитель Кубка УЕФА – 2004/05, лучший бомбардир чемпионата России – 2008, лучший бомбардир Кубка УЕФА – 2008/09, пять раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.

Веллитон стал продолжателем Лава

Фактически в эти же сезоны, когда в ЦСКА «звездил» Лав, в другом столичном клубе взошла эра Веллитона. Все три хет-трика (в 2009 году – «Спартаку – Нальчик» и в 2010 году – «Локомотиву» и «Томи») у Веллитона, в отличие от Лава, пришлись на вполне комфортный август. За пять сезонов, проведённых в народной команде, он принял участие в 104 матчах и забил 57 мячей.

Веллитон начал российский этап своей карьеры просто потрясающе, сразу продемонстрировав свой высокий класс. Форвард не отличался хорошо поставленным ударом, зато прекрасно умел пользоваться своим превосходством в скорости, а затем хладнокровно реализовать выход один на один. Практически все свои голы Веллитон забивал из пределов штрафной площади.

Самый скорострельный Халк

И всё же превосходит всех по средней результативности за проведённый матч Халк. С 2012 по 2016 год в 97 играх, сыгранных за «Зенит», он забил 56 мячей. В его активе два из 26 хет-триков питерского клуба. Халк – самый дорогой игрок в истории чемпионатов России.

Автор покера Жо

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Жо дебютировал в составе армейцев в восемнадцатилетнем возрасте в 2006 году. За первый круг сезона 2006 года Жо сумел забить 14 голов – небывалый результат для РФПЛ. На счету Жо был покер в игре против ярославского «Шинника» 26 марта 2006 года. Именно тогда Валерий Газзаев в перерыве назвал своих подопечных «академиками с тросточками». Всего за три сезона 2006 – 2008 гг. у Жо в 53 играх было 30 попаданий в цель.

В активе бразильских футболистов 17 хет-триков и покеров. И, к счастью, они не заканчиваются.

Константин Лицин