В «Локомотиве» назвали секрет результативности Дзюбы

Артём Дзюба хорошо показывает себя в составе «Локомотива». В восьми матчах Премьер-лиги за клуб 34-летний нападающий записал на свой счёт восемь голов.

Комментарий по поводу результативности Дзюбы дал Юрий Нагорных, который возглавляет совет директоров «Локомотив».

«Артём на сегодняшний день - один из самых креативных, талантливых игроков, которые очень хотят играть в футбол. Вот его пример, думаю, для многих молодых российских игроков должен быть заразительным. Хочешь играть в футбол - играй. То, что сегодня показывает Артем. В связи с этим и результативность», - слова Нагорных приводит ТАСС.

На текущий момент «Локомотив» располагается на десятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда Михаила Галактионова проведёт в понедельник, 8 мая, - против «Сочи» на своём поле.