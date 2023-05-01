Игрок «Торпедо» назвал цель клуба в РПЛ

Хавбек столичного «Торпедо» Марио Чурич поделился мнением о положении своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. Игрок верит, что клуб сможет сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Клотет - хороший тренер. Он понимает футбол, знает, что делает. Сейчас мы прибавили, но тяжелая ситуация для «Торпедо», мы хотим остаться в РПЛ. Сделаем все, что от нас зависит», - приводятся слова футболиста на страницах сайта«Матч ТВ».

В последнем матче «Торпедо» на выезде потерпело поражение от «Сочи» со счетом 1:3. За пять туров до конца сезона «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу Премьер-лиги.