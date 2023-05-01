Дзюба: «Я – марионетка в руках Слуцкого»

Центральный нападающий Артём Дзюба, который выступает за московский «Локомотив», отреагировал на критические замечания из-за участия в ютуб-шоу.

«Полностью согласен, что в шоу, в которых я принимаю участие, много мата, буду работать над собой. На самом деле, я - марионетка в руках Слуцкого, он во всем виноват», - приводит слова 34-летнего форварда «РБ Спорт».

Дзюба стал футболистом «Локомотива» в феврале текущего года. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий принял участие в восьми матчах, забил восемь мячей и сделал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до лета.