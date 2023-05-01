Фарке заинтересован в трансфере Сперцяна в «Боруссию» из Мёнхенгладбаха

Наставник «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Даниэль Фарке заинтересован в приобретении полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Фарке действительно хочет приобрести Сперцяна в свою команду, интерес к нему есть. Но есть вероятность, что летом Фарке покинет «Боруссию». Нужно дождаться окончания сезона», — приводит слова источника, близкого к ситуации, издание «РБ Спорт».

Напомним, что Даниэль Фарке руководил «Краснодаром» в 2022 году. В нынешнем сезоне Сперцян провёл в футболке «Краснодара» 33 матча в рамках всех состязаний, отметившись 13 голами при 10 ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего полузащитника в девять миллионов евро.