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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Галактионов высказался о продлении контракта с Дзюбой

01 Мая 2023 • 13:44 Комментировать

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов дал комментарий по поводу контракта нападающего Артёма Дзюбы с «железнодорожниками».

«То, что Артём доказывает, чтобы мы все вместе дальше продолжили сотрудничество, ни для кого не секрет. И руководители клуба, и председатели совета директоров, мы все нацелены дальше вместе двигаться вперед», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Дзюба пополнил ряды «Локомотива» в феврале, заключив контракт до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Премьер-лиги нападающий провел восемь матчей, забил восемь голов и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Галактионов
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