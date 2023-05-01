Кутепов может уехать из России

Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов может покинуть Российскую премьер-лигу и продолжить карьеру за границей.

Как информирует издание Metaratings.ru, заинтересованность в услугах 29-летнего футболиста проявляют клубы из чемпионата Израиля. Кутепов может уйти на правах свободного агента, если руководство «автозаводцев» не активирует опцию пролонгации сотрудничества на следующий сезон.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги защитник принял участие в девяти поединках, в которых получил пять желтых и одну красную карточку.

После 25 туров Премьер-лиги «Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице.