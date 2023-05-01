Булыкин оценил уровень Дзюбы в «Локомотиве»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил выступление нападающего Артёма Дзюбы за «железнодорожников».

«Дзюба хорошо себя проявляет в «Локомотиве». Он один из лучших нападающих в России. Артём забивает, помогает команде. Весь «Локо» хорошо выглядит после зимней паузы, это тоже влияет на форму Дзюбы», - приводит слова Булыкина издание «РБ Спорт».

Артём пополнил ряды «Локомотива» в феврале, заключив с «Локомотивом» краткосрочный трудовой договор до завершения нынешнего сезона. Нападающий принял участие в восьми матчах Премьер-лиги, записав на свой счет восемь забитых мячей и четыре результативные передачи.