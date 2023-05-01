В «Локомотиве» дали комментарий по будущему Педриньо

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался касательно будущего бразильского вингера Педриньо.

«Наши специалисты будут работать с этой ситуацией. Это наш игрок. Будем заниматься его трудоустройством. Спортивный блок занимается этим вопросом. Дайте нам немного времени», - цитирует руководителя издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в конце минувшего месяца Педриньо расторг контракт с «Сан-Паулу», цвета которого защищал на правах аренды. Полноценный трудовой договор игрока принадлежит столичному «Локомотиву».

В последнем матче «железнодорожники» победили «Химки» со счетом 5:1. Команда занимает десятое место в турнирной таблице.