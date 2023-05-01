Назначен судья на ответный матч «Урал» - ЦСКА

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила состав судейской бригады на ответный поединок финала Пути РПЛ Кубка России между екатеринбургским «Уралом» и московским ЦСКА.

Главным рефери противостояния назначен Сергей Иванов. Его помощники - Алексей Лунёв и Валерий Данченко. Запасной арбитр - Алексей Сухой. За систему ВАР будут отвечать Виталий Мешков и Андрей Веретёшкин. Инспектор матча - Юрий Баскаков, комиссар - Сергей Змиевский.

В первом матче, состоявшемся в Москве, была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Ответный поединок состоится в Екатеринбурге в среду, 3 мая.