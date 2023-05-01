Малком и Дзюба - в числе 11 лучших игроков 25-го тура РПЛ

Эксперты портала Whoscored составили символическую сборную лучших игроков 25-го тура Российской премьер-лиги. Самую большую оценку получил нападающий петербургского «Зенита» Малком, получивший десять баллов. Бразилец отметился покером во встрече с самарскими «Крыльями Советов» (5:1).
Символическая сборная 25-го тура РПЛ: Свинов («Факел»), Сантос («Зенит»), Дуарте («Спартак»), Гойкович («Оренбург»), Ненахов («Локомотив»), Юсупов («Сочи»), Кузяев («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Малком («Зенит»), Дзюба («Локомотив»), Гонгадзе («Факел»).
По итогам 25 туров Премьер-лиги «Зенит» уверенно лидирует, вторым идет «Ростов», а третьим – «Спартак».
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