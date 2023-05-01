Малком: «Хочется оставить след в истории российского футбола»

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком заявил о намерении оставить след в истории российского футбола.

«О рекордах совсем не думаю. Но раз уж я так близко подобрался к историческому достижению попробуем его перекрыть. Нечего говорить - хочется оставить свой след в истории российского футбола», - передает слова бразильского нападающего «Матч ТВ».

За пять туров до завершения сезона Российской премьер-лиги на счету Малкома 22 забитых мяча. Напомним, что рекорд по голам за сезон принадлежит бывшему нападающему волгоградского «Ротора» Олегу Веретенникову - 25 голов.