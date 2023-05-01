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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малком: «Хочется оставить след в истории российского футбола»

01 Мая 2023 • 11:33 Комментировать

Лидер атакующей линии петербургского «Зенита» Малком заявил о намерении оставить след в истории российского футбола.

«О рекордах совсем не думаю. Но раз уж я так близко подобрался к историческому достижению попробуем его перекрыть. Нечего говорить - хочется оставить свой след в истории российского футбола», - передает слова бразильского нападающего «Матч ТВ».

За пять туров до завершения сезона Российской премьер-лиги на счету Малкома 22 забитых мяча. Напомним, что рекорд по голам за сезон принадлежит бывшему нападающему волгоградского «Ротора» Олегу Веретенникову - 25 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Малком Филипе
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