Федерация футбола Грузии не обращалась в «Локомотив» по Марадишвили

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию, что хавбек команды Константин Марадишвили может сменить гражданство.

«Запросов от Федерации футбола Грузии не было, Константин не менял гражданство. Знаю, что это его позиция и позиция его отца, насколько могу судить по той информации, что я имею», - приводит слова Нагорных «РИА Новости Спорт».

Напомним, что Константин является воспитанником академии ЦСКА. Цвета «Локомотива» он защищает с 2021 года.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Марадишвили провел 19 поединков, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей.