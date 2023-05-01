Агент объяснил, почему Мирзов не заиграл в «Спартаке»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы хавбека «Химок» Резиуана Мирзова, высказался о периоде карьеры своего клиента в московском «Спартаке».

«Не считаю переход Мирзова в «Спартак» ошибкой. Просто не было времени и доверия. В «Спартаке» либо ты сразу даёшь результат и тебя боготворят, либо…» - передает слова агента издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Мирзов провел 21 матч, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу. 29-летний полузащитник выступает за «Химки» с июля прошлого года, его контракт с клубом рассчитан до завершения нынешнего сезона.