Шалимов считает, что лидеры «Динамо» не играют в полную силу

Экс-тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о поражении московского «Динамо» от воронежского «Факела» (0:2) в матче 25-го тура Российской премьер-лиги.

«Бело-голубые» могли бы играть сильнее и достигать лучшего результата - никуда не ушли Захарян, Макаров, Смолов, Тюкавин, Фомин. Это хорошие футболисты, которые сейчас не играют в свою силу», - передает слова специалиста издание «РБ Спорт».

По итогам 25 туров Российской премьер-лиги «красно-белые» набрали 39 баллов и располагаются на седьмой позиции в турнирной таблице. В следующем поединке московский коллектив на выезде встретится с «Химками».