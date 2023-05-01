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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Соболев ответил, если у него предложения из Европы

01 Мая 2023 • 11:06 Комментировать

Центрфорвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев ответил на вопрос о возможном переезде в Европу.

«Я об этом ничего не слышал. Но цель попробовать себя в Европе есть. Сейчас вариантов таких нет, предложений нет. Поэтому я об этом не думал», - приводит слова нападающего издание «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр провел 23 поединка, в которых записал на свой счет 12 забитых мячей и шесть результативных передач.

Действующий трудовой договор Соболева с москвичами рассчитан до середины 2026 года, его трансферный ценник – девять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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