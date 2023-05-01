Форвард «Спартака» может уехать в Европу

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон может покинуть Российскую премьер-лигу. Согласно информации журналистов Metaratings.ru, интерес к ямайскому форварду проявляют несколько европейских клубов.

Руководство «красно-белых» готово расстаться с Николсоном, если за него предложат порядка пяти-шести миллионов евро. В московском клубе рассматривают вариант как продажи Шамара, так и аренды с опцией последующего выкупа.

Николсон перешел в «Спартак» в январе прошлого года, сумма трансфера составила восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне Шамар провел 23 поединка за «народную команду», записав на свой счет четыре гола и четыре ассиста.